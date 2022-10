Xavi imita Chiellini: gesto agli interisti di pagare gli arbitri

Ricordate il gesto di Giorgio Chiellini nel famoso Real Madrid-Juventus dell’arbitro Oliver, nell’aprile 2018, con il rigore al 95′ assegnato ai padroni di casa che infranse i sogni di rimonta dei bianconeri? Chiellini fece il gesto plateale ai giocatori del Real, di pagare gli arbitri. Scena che si è ripetuta ieri sera a San Siro, sempre in un incrocio italiane-spagnole, ma con Inter-Barcellona.

Stavolta le “vittime” se così vogliamo chiamarle, sono gli spagnoli, con il Barcellona che reclama un rigore al 92′, per un tocco di mano di Dumfries in area. Il Var non lo assegna e allora Xavi si lascia andare al famoso gesto, come Chiellini, rivolto agli interisti, di aver pagato l’arbitro.

Foto: twitter Liga