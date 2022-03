Xavi: “Il nostro obiettivo è vincere l’Europa League. Haaland? Da quando sono qui nessuno ha mai detto no al Barça”

È un Barcellona in netta risalita quello degli ultimi mesi. Il merito va anche a Xavi, che dopo un avvio complicato sembra avere trovato la quadra. Il tecnico blaugrana ha presentato in conferenza stampa la gara contro il Galatasaray di Europa League: “Il nostro primo obiettivo è qualificarci alla prossima Champions League, mentre il secondo è vincere l’Europa Laeague. Le sensazioni che abbiamo percepito nella doppia sfida contro il Napoli ci hanno dato la speranza di poter fare davvero bene in questa competizione. Se ho incontrato Haaland? Non lo sapevo (ride, ndr). Di sicuro per un calciatore è sempre un buon momento per scegliere il Barcellona. Da quando sono qui nessun calciatore ha mai detto di no a questo club”.

FOTO: Twitter Barcellona