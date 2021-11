Xavi: “Il Barcellona non può pareggiare o perdere. Qui si deve solo vincere. E torneremo a farlo”

E’ il giorno di Xavi al Barcellona. Il tecnico dei blaugrana, bandiera del club da calciatore, vuole scrivere la storia anche da allenatore.

Questi alcuni passaggi della conferenza stampa: “Sono molto emozionato, anche se non volevo. Grazie mille al club e ai tifosi. Come ho detto quando sono partito, siamo i migliori, la migliore squadra del mondo. Il Barcellona non può pareggiare o perdere, qui devi solo vincere e torneremo a farlo. Grazie di tutto cuore. Siete spettacolari. Abbiamo bisogno di voi più che mai, dobbiamo dimenticare le divisioni. Per me è un’emozione enorme”.

Foto: Twitter Barcellona