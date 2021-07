Xavi: “Il Barcellona ha bisogno di Messi. Leo rinnoverà”

Xavi Hernández, ex centrocampista del Barcellona e oggi allenatore dell’Al-Sadd, ha rilasciato un’intervista a Marca dove si è soffermato sul futuro di Lionel Messi che è attualmente svincolato. “Vedremo come sarà la situazione. Lo vedo felice al Barcellona. Tutto indica che rinnoverà e penso che se lo meriti. Il Barcellona ha bisogno di Leo e Leo ha bisogno del Barcellona e in pochi giorni lo farà. Lo farà. Cerca la sua felicità e questo è a Barcellona. Sono sicuro che rinnoverà”.

FOTO: Twitter Al Sadd