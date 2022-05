Xavi: “Haaland al City per una questione economica. È evidente che abbiamo bisogno di rinforzi”

Intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, Xavi ha toccato diversi temi. Oltre a dire la sua sul possibile passaggio di Haaland al Manchester City, l’allenatore del Barcellona ha ovviamente parlato delle necessità della sua squadra: “Non voglio mancare di rispetto ad altri progetti, se succede quello che dite, sarà stato per una questione economica, non ho dubbi.

È importante rinforzarsi ogni anno, sia quando vinci che, soprattutto, quando perdi. Che abbiamo bisogno di rinforzi è evidente. Tutto quello che arriverà , sarà il benvenuto, la situazione è quella che è, ci sarà anche da fare delle cessioni. Abbiamo le idee abbastanza chiare. Difficile che si cambi opinione nelle ultime tre partite. Poi vedremo cosa si potrà fare e cosa no“.

Foto: Twitter Liga