Xavi: “Gioco non perfetto, ma completo. Lewandowski straordinario, leader naturale”

Intervenuto ai microfoni di As, il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, ha commentato così la vittoria per 4-0 contro il Real Valladolid: “Una bella vittoria, ma potevamo fare meglio. Nel secondo tempo ci siamo un po’ rilassati, ma ho visto un gioco completo seppur non ancora perfetto. Lewandowski? Ha un grande tempismo, è straordinario e leader naturale. È sorprendente come si sia adattato al gruppo, è un esempio per tutti i compagni“.

Foto: Twitter Barcellona