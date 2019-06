Una carriera vincente da calciatore, un futuro (per ora un sogno riposto nel cassetto) da allenatore con i colori blaugrana. Xavi Hernandez, ex centrocampista del Barcellona, si racconta ai microfoni di ‘Al Cotxe’ su TV3, svelando il suo desiderio in ottica futura: “Il mio sogno è quello di tornare al Barcellona come allenatore, ma non è un’ossessione”, ha svelato Xavi.

Foto: Twitter ufficiale Fifa World Cup