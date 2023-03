Xavi frena: “Non ci sentiamo ancora campioni, ma abbiamo dominato il Real Madrid”

L’allenatore del Barcellona, Xavi, dopo il Clasico di campionato vinto (2-1) contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti che porta i blaugrana a +12 sui blancos secondi in classifica. Le parole del tecnico: “Non ci sentiamo ancora campioni, ma è uno step molto importante. Ho visto una squadra molto superiore al Real Madrid, una squadra che ha perso solo dieci partite in stagione e non di certo per questione di fortuna. Siamo stati al top in difesa, stasera e in tutta la stagione. E stasera siamo stati bravi anche in attacco. Abbiamo dominato contro il Real Madrid, creando tante occasioni. E’ una vittoria meritata che ci dà gran fiducia”.

Foto: Twitter Barcellona