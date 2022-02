Xavi: “Europa League grande opportunità. Garcia si riscatterà”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani tra Barcellona e Napoli, Xavi ha dichiarato di vedere un obiettivo importante nell’Europa League: “Per noi è un’opportunità. Abbiamo un obiettivo, che è quello di entrare in Champions League l’anno prossimo. O entrando nei primi quattro o passando per l’Europa League. A noi serve la gente, ci aspettiamo una grande atmosfera. Non abbiamo avuto fortuna nel sorteggio, siamo di fronte al Napoli, altra squadra da Champions. L’obiettivo è andare il più lontano possibile. Lo sappiamo, vorremmo essere in Champions, è esasperante non essere nella nostra competizione, ma l’EL è un’opportunità per noi, una competizione che se vinci ti manda in Champions. Noi siamo motivato e questo potrebbe essere tranquillamente uno spareggio Champions, il Napoli è una squadra da Champions e non siamo stati fortunati“.

Domani mancherà Araujo, che verrà sostituito da Garcia, non impeccabile contro l’Espanyol: “Eric è un difensore di alto livello, ha commesso un errore che ci è costato un gol, ma il problema è che si è infortunato quando era al meglio, ma dobbiamo ritrovarlo e deve prendere fiducia. Sarà importante nelle prossime partite, lui è uno che vede l’uomo libero, cerca i compagni tra la linee, peccato che sia entrato senza riscaldarsi. Deve tornare al livello che aveva che era molto alto“.

Foto: Twitter Barcellona