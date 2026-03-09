Xavi: “Era fatta per il ritorno di Messi al Barcellona, Laporta ha bloccato tutto. Ora dica la verità”

09/03/2026 | 11:14:00

In una intervista concessa a La Vanguardia, Xavi ha svelato un retroscena sul ritorno di Messi al Barcellona, attaccando Laporta: “Era cosa fatta il ritorno di Leo. Parliamo del gennaio 2023, a poche settimane dalla vittoria dei Mondiali con l’Argentina, quando ancora giocava nel Paris Saint-Germain. Su questa vicenda Laporta non dice la verità. Dopo i Mondiali, ho avuto un contatto con Messi e lui mi ha detto che era disposto a tornare. Abbiamo parlato di questo fino al mese di marzo e gli dissi che, non appena mi avesse dato l’ok a procedere, io ne avrei parlato col presidente. Laporta ha iniziato a trattare col padre di Messi e c’era pure il via libera della Liga per fare l’operazione. Ma ad un certo punto Laporta si è tirato indietro”.

Foto: Instagram Barcellona