Xavi: “Eliminazione che fa male ma che non ci sorprende. Ripartiamo da zero, proveremo a vincere l’Europa League”

Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha parlato a Sport dopo l’eliminazione del suo Barcellona ai gironi di Champions League.

Queste le sue parole: “Il nostro stile di gioco vorrebbe che noi dominassimo le gare ma la verità è che il Bayern Monaco lo ha fatto con noi. Ci hanno dominato. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi. Siamo il Barça. Questa deve essere una svolta per cambiare molte cose. Questa è la Champions, ma è altrettanto vero che adesso questa è la nostra situazione. Dobbiamo affrontare la realtà con dignità. Sono arrabbiato ma devo dire che adesso inizia una nuova era. Ripartiamo da zero. Eliminazione che fa male ma che non ci sorprende. Dobbiamo lavorare sodo: non mi piace la parola fallimento, perché ci abbiamo provato. La nostra realtà ora è l’Europa League e dobbiamo provare a vincerla. Ma l’obiettivo del Barça in generale deve essere di vincere ogni partita”.

Foto: Twitter Barcellona