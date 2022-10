Xavi: “Eliminazione bella botta. Girone complicato, ci è successo di tutto”

Il Barcellona cade 3-0 contro il Bayern Monaco e saluta la Champions. Dopo il ko, il tecnico dei blaugrana, Xavi Hernandez, ha analizzato così analizzato la sconfitta per mano dei bavaresi: “Il Bayern è stato migliore sotto molti aspetti, non ho nulla da incolpare. Non siamo stati al loro livello – riporta lavanguardia.com – sono stati migliori, questo è chiaro. Non abbiamo giocato bene. L’eliminazione ci ha colpito psicologicamente ma è tempo di recuperare e continuare. La stagione non finisce ad ottobre, è tempo di staccare e poi connettersi per le altre competizioni. È stata una bella botta, avevamo un girone davvero complicato e ci è successo di tutto, la competizione è stata molto crudele ma quello che è successo oggi è stato perché non abbiamo giocato bene”.

Foto: Instagram Xavi