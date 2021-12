Xavi: “E’ stato un sorteggio sfortunato, il Napoli è uno degli avversari più forti di questa competizione”

Xavi in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Boca Juniors per la Copa Maradona ha commentato il sorteggio di Europa League che li vedrà di fronte al Napoli: “È stato un sorteggio molto complicato: non ci è andata bene. Il Napoli uno degli avversari più forti di questa competizione. Speriamo di arrivarci in un buon momento. Siamo in un momento complicato e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione per riportare il Barcellona dove merita. Lavoreremo sodo per arrivare a sfidare il Napoli ad un buon livello”.

FOTO: Twitter Liga