Xavi: “E’ importante vincere per conservare il +9 a una settimana dal Clasico”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa ha parlato in vista della gara contro il Bilbao, proiettadosi sul Clasico di domenica prossima.

Queste le sue parole: “L’Athletic ha dei risultati che non sono in accordo con il gioco espresso. Sono una squadra molto intensa a casa loro, vincono molti duelli e saranno aggressivi. È una delle trasferte che ci aspetteranno da qui a fine stagione. Per noi è fondamentale conservare i 9 punti di vantaggio sul Real Madrid, è una finale come tutte le gare che ci aspettano da qui alla fine. È una trasferta davvero complicata, solo dopo penseremo al Clasico. Lewandowski? Sta molto bene, si allena con il gruppo da giovedì. È un esempio e vuole sempre giocare. I prossimi sei punti possono essere importantissimi. È il momento della verità. Queste due settimane sono fondamentali, ma non decisive”. Caso Negreira? Se lede l’immagine del Barça? Dovete chiederlo al presidente, lui dice di stare tranquilli. Io sono concentrato sui giocatori e sulle partite”.

Foto: twitter Barcellona