Xavi: “Dobbiamo finire al meglio la stagione. Poi programmeremo, ci sono cose su cui discutere”

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato della prossima stagione dei blaugrana, dopo quella complicata che sta per ultimarsi.

Queste le sue parole: “Vitor Roque non sarebbe dovuto arrivare a gennaio ma alla fine abbiamo deciso che, per il suo bene e per accelerare il suo adattamento, sarebbe stato meglio. C’è un dibattito che per me non ha senso. È giovane, sta crescendo e dipende da chi ha davanti. Questo è successo sempre con i giovani”.

Qual è il messaggio per la prossima stagione? “Lo daremo quando avremo il quadro chiaro. Per prima cosa dobbiamo pianificare, rinforzarci se possiamo e vedere a che punto siamo. E poi parleremo. Ma in questo momento il nostro obiettivo non è pensare alla prossima stagione, ma all’Almería. Il secondo posto è un obiettivo minimo per la società perché ci permette di giocarci un altro titolo, la Supercoppa”.

Quali cambiamenti ti aspetti in rosa per la prossima stagione? “Non lo sappiamo. Dobbiamo pensare al fair play finanziario ma non è questo il momento di commentare questo argomento”.

Foto: Twitter Barcellona