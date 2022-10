Xavi: “Determinate decisioni ti colpiscono negativamente. Contro l’Inter bisognerà prendere l’iniziativa”

Mercoledì, nella bolgia del Camp Nou, l’Inter si giocherà il suo destino europeo nella tana di un Barcellona ancora arrabbiato per gli episodi dell’andata. Sicuramente non ha ancora digerito il tutto il tecnico blaugrana Xavi, come dimostra nelle sue dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “All’andata è stato un risultato molto negativo per il Barcellona viste le conseguenze che porta con sé per il ritorno. A mio parere le giocate di cui si parla sono state chiare, e vista l’importanza della partita quando le decisioni ti colpiscono negativamente accusi il colpo. In ogni caso, è vitale che il Barça possa vincere per restare vivo nella competizione. È una partita cruciale. L’Inter ha una grande squadra e per il Barcellona sarà complicato. Mi aspetto che i miei prendano l’iniziativa e che l’Inter resti in attesa delle proprie opzioni. Ricordi del match del 2010? Decisamente negativi, per l’eliminazione e perché ero infortunato. Stavo male e non sapevo se sarei arrivato al Mondiale, quella sfida per me fu una delusione doppia. Al ritorno ricordo l’ambiente incredibile, il gol annullato a Bojan, la tensione”.

Foto: twitter Barcellona