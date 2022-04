Xavi: “Dembélé felice, ci sta aiutando. Il suo futuro? Sono domande che dovete fare a lui”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Siviglia in programma domani sera, il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato delle querelle legata al rinnovo di Ousmane Dembélé: “Lo vedo molto felice e coinvolto nel progetto sin da quando sono arrivato. Non ho lamentele, le domande sul suo futuro però dovreste rivolgere a lui, per noi sta facendo la differenza con gol e assist”.

Sul possibile acquisto di Rudiger: “Non parlerò di acquisti, abbiamo tanto da giocarci. Capisco l’interesse ma siamo nel mezzo della stagione. E’ vero che i dirigenti stanno già lavorando, ma il nostro obiettivo è conquistare il secondo posto domani sul campo”.

Foto: Twitter Barcellona