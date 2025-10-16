Xavi: “Dembelé eccezionale, Pallone d’Oro meritato. Era forte anche al Barcellona, a Parigi è esploso”

16/10/2025 | 21:21:16

Intervistato da Footmercato, Xavi si è espresso sull’esplosione di Dembelé: “Ousmane è un giocatore eccezionale, lo sapevamo fin dal suo arrivo al Barcellona. Abbiamo visto tutto il suo potenziale, abbiamo lavorato duramente per farlo sentire a suo agio e felice. Abbiamo visto un giocatore con una grande capacità di crescita, una vera voglia di imparare, e con noi ha fatto grandi progressi. Poi è arrivata l’offerta del Paris Saint-Germain, è andato a Parigi e lì è esploso completamente. È felice lì, si sente la stella della squadra, del progetto. E per di più, hanno vinto la Champions League, dove ha brillato con tanti gol e assist. Ha fatto la differenza. È un giocatore eccezionale e il Pallone d’Oro è più che meritato”.

Foto: Instagram Barcellona

