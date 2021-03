Xavi consiglia il Barça: “Low sarebbe perfetto per la panchina”

Xavi Hernandez, ex bandiera del Barcellona e oggi allenatore in Qatar, consiglia la società catalana sul possibile tecnico per la prossima stagione, in caso di addio a Koeman. Xavi, parlando a Süddeutsche Zeitung, ha consigliato al Barça il CT tedesco, Joaquin Low, che dopo gli Europei è libero.

Queste le sue parole: “Low si adatterebbe perfettamente al Barça, vuole un calcio brillante e offensivo, così è diventato campione del mondo con la Germania. Sviluppa un calcio che ricorda molto il mio Barcellona e la mia Spagna. Io credo che sia il tecnico ideale per il Barcellona in vista della prossima stagione, considerando che Low lascerà la Germania dopo gli Europei”.

Foto: lainformacioncom