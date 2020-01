Xavi conferma: “Sono pronto per allenare il Barcellona”

Ore decisive per il futuro della panchina del Barcellona. Il ko subito contro l’Atletico Madrid in Supercoppa ha ulteriormente indebolito la figura del tecnico Ernesto Valverde, ora sempre più in bilico, tanto da indurre i dirigenti blaugrana a contattare Xavi come possibile prossimo allenatore. L’ex centrocampista, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 4 a 1 del suo Al-Sadd contro l’Al Rayyan, ha dichiarato: “Da quando ho cominciato ad allenare mi sento pronto per il Barcellona. Perché no? Vedremo cosa succede e quali sono le scadenze, perché ho un contratto, non so cosa accadrà in futuro, ma sono preparato“.

Foto: lainformacioncom