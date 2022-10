Xavi: “Concentrati solo sul Celta. Non possiamo pensare all’Inter”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha commentato la prossima partita contro il Celta Vigo, allontanando i pensieri sull’Inter e sul Clasico: “Non pensiamo all’Inter o al Clasico, è la realtà. Abbiamo puntato al 100% sul Celta, sul lavoro tattico. Vogliamo rimanere in testa alla classifica, ma se non fosse il Clásico sarebbe lo stesso. Dobbiamo imporci, pressarli. Domani c’è una partita importantissima in una competizione di altissimo livello, la Liga. Non possiamo pensare all’Inter”.

Foto: Twitter Barcellona