Xavi, comunicato dell’Al-Sadd: “Il Barcellona deve prima trattare con noi”

Secondo quanto riportato nelle scorse ore dalla radio catalana Rac1, dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro l’Atletico, Grau e Abidal, CEO e ds del Barcellona, avrebbero incontrato a Doha l’ex centrocampista e attuale allenatore dell’Al Sadd, Xavi, per offrirgli la panchina blaugrana in caso di esonero di Valverde. Ma il club qatariota, attraverso una nota ufficiale, ha preso posizione: “La possibilità che Xavi vada al Barcellona è normale e prevedibile perché è stato il suo club, la sua casa e dove dovrà tornare in futuro. Ma al momento Xavi è il nostro allenatore ed è concentrato sulla gara di domani (la sfida contro l’Al Rayyan in Prince’s Cup NdR). Ogni negoziazione sul suo futuro dovrà passare attraverso i canali ufficiali del club”. Una situazione da monitorare in attesa di eventuali nuovi sviluppi.

Foto: Twitter Fifa World Cup