Xavi: “Ci sono mancate le idee. Lo 0-0 è un risultato negativo”

Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona ha commentato amareggiato lo 0-0 in casa contro il Galatasaray, nell’andata degli ottavi di Europa League.

Queste le sue parole: “Non è un buon risultato per noi. Quando si abbassa l’intensità, tutto diventa uguale ai mesi di difficoltà. Nella ripresa siamo migliorati, ci abbiamo provato, ma abbiamo trovato una grande difesa e un Iñaki che è stato spettacolare. Ci siamo imbattuti in una squadra che è stata molto brava in fase difensiva, i suoi difensori centrali e Iñaki sono stati molto bravi. Ci mancavano le idee e non siamo stati abbastanza bravi nel dare il passaggio finale. Ora andremo a Istanbul come fatto a Napoli e dobbiamo vincere per accedere ai quarti di finale”.

Foto: Twitter Liga