Xavi: “Champions deludente ma la differenza l’ha fatta un episodio. Punteremo a vincere l’Europa League”

Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, ha parlato dopo la vittoria contro il Victoria Plzen, con i blaugrana che giocheranno in Europa League.

Queste le sue parole: “Sono soddisfatto di alcune cose, ma non tanto di altre. Il Viktoria Plzen ha giocato una partita intensa, ci hanno creato più occasioni del normale. Siamo stati bravi, ma abbiamo sofferto un po’ troppo, soprattutto in difesa. Purtroppo è stata una Champions negativa, perchè avevamo la qualificazione tra le mani. Abbiamo fatto una bella partita a Monaco senza approfittarne, ma la Champions League è così, anche se alla fine siamo usciti per un episodio. La stessa cosa è successa a Milano e questo ci ha messo a dura prova. Europa League? Adesso l’obiettivo è arrivare in finale e vincerla”.

Foto: twitter Barcellona