Xavi: Brobbey? “Ieri ha giocato benissimo contro il Chelsea”

09/11/2026 | 11:54:56

Xavi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Olanda affrontando vari temi per le prossime gare. Si è espresso anche sul calcio olandese: “Ho visto alcune partite, è stato incredibile. Tanti gol e bel calcio. Il livello era buono. Le prime dieci squadre sono forti. Anche le squadre europee stanno facendo bene.” Non ha voluto affrontare il discorso dei giocatori non convocati: “Non voglio parlare troppo di giocatori che non sono qui. Lui capisce la situazione; ha bisogno di giocare di più e recuperare. Si è infortunato. Ora abbiamo fatto scelte diverse. Siamo aperti a questo tipo di giocatore; ha qualità e può fare la differenza.” Ha parlato di Brobbey e su come l’ha visto: “Abbiamo parlato con lui ieri. Si sente bene. E ieri ha giocato benissimo contro il Chelsea. Parlo con tutti gli allenatori. Dobbiamo essere prudenti con i giocatori. Proteggerli è molto importante.” Ha parlato anche di Veerman e De Jong se era possibile farli giocare insieme: “”È possibile farli giocare insieme. Veerman sta facendo molto bene al Borussia Dortmund e Frenkie de Jong è un giocatore di alto livello. Può aiutare la squadra. Abbiamo ottimi calciatori; tutti possono giocare con tutti. Anche loro possono farlo, al cento per cento.” Infine ha parlato di Zeichel e Van Bommel: “Entrambi i giocatori sono stati convocati nella nazionale olandese, mentre la nazionale Under 21 dei Paesi Bassi sta disputando le partite di qualificazione decisive per il Campionato Europeo.Entrambi possono esserci utili. Hanno fatto bene nella finestra di mercato precedente. Mi farebbero davvero comodo. Ne abbiamo parlato con Michael Reiziger il commissario tecnico della nazionale olandese Under 21”.

Foto: x Olanda