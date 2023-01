Xavi: “Il Real nelle finali ha un gene molto competitivo, ma noi siamo motivati”

Xavi Hernandèz, tecnico del Barcellona è intervenuto in conferenza stampa per parlare della finale di Supercoppa di Spagna in programma domani sera. L’allenatore spagnolo ha speso delle parole sugli avversari: “Vedo il Real come sempre. Forte sotto tutti gli aspetti. Forte tatticamente e sugli uno contro uno, con giocatori che fanno la differenza. E’ un grande rivale, è il Campione in carica d’Europa. Il Real nelle finali ha un gene molto competitivo, ma noi siamo molto motivati. Con un titolo in tasca cambierebbe tutto”.

Foto: Instagram Xavi