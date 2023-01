Xavi: “Allenare il Barcellona non è semplice. Se non vinciamo niente mi uccidono”. E su CR7 all’Al-Nassr…

L’allenatore del Barcellona, Xavi Hernandez, ha parlato della sua voglia di vincere e delle difficoltà che incontrerà Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, dove ha allenato. Giovedì contro il Betis i catalani giocheranno la semifinale della Supercoppa spagnola.

Queste le parole di Xavi: “Ronaldo si è trasferito un un campionato comunque competitivo. Anche se è meno conosciuto di altri, ci sono comunque giocatori importanti. Ci sono squadre di alto livello come proprio l’Al-Nassr e l’Al-Hilal. Non sarà facile per lui ma sono certo che farà la differerenza anche in Arabia. Ha la stessa voglia di vincere che aveva il primo giorno”.

Sul Barcellona: “Sono qui per vincere titoli. Se anche quest’anno n0n vinciamo nulla, mi uccidono. E’ così. Pensiamo alla Supercoppa, se vinciamo, domenica ci giocheremo un titolo. Poi penseremo alla Liga e all’Europa League. Ho una voglia tremenda di vincere un titolo da allenatore”.

Foto: twitter Barcellona