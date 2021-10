Xavi: “Al momento sono felice all’Al-Sadd ma sogno di allenare il Barcellona”

Xavi, attuale tecnico dell’Al-Sadd, non ha nascosto il proprio sogno di allenare i blaugrana in un’intervista a 20 Minutos: “Non l’ho mai nascosto, è il mio obiettivo e il mio sogno. Spero un giorno di poter allenare il Barcellona. Non so se accadrà o meno, se avranno bisogno di me o meno, ma per il momento sono felice di essere in Al-Sadd e ne sono molto orgoglioso. Se arriverà un’offerta verrà valutata e poi cercheremo di decidere, ma al momento sono molto contento qui” .

FOTO: Al Saad