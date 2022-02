Xavi: “Abbiamo dominato, il pareggio ci sta stretto. La squadra si è espressa bene, fiducioso per il ritorno”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha commentato l’1-1 maturato al Camp Nou contro il Napoli in Europa League.

Queste le sue parole: “La gara di Ferran Torres? Sono molto contento che giochi nel Barcellona e spero stia qui a lungo. Sono sicuro che farà tanti gol, bisogna aver fede. La maglia del Barcellona pesa un pochino rispetto ad altre, ma deve sapere che ha la nostra fiducia assoluta”.

Sulla prestazione: “È un peccato non aver trasformato il nostro dominio in gol, è un peccato non aver sfruttato le occasioni create. Hanno fatto tutti bene, i ragazzi si sono divertiti e hanno fatto un gioco fluido. Abbiamo attaccato fino alla fine, abbiamo cercato in tutti i modi di vincere, ma in area devi essere più efficace. Quando crei 20 palle gol, ne devi concretizzare almeno 3-4. Peccato, è un pareggio che ci sta stretto”.

Sul ritorno: “È un peccato non aver almeno un gol di vantaggio in vista della gara di ritorno, ma la sensazione di gioco è molto buona. Se continuiamo così ne vinceremo di partite”.



Su Aubameyang: “È un grande giocatore, segnerà sicuramente tanti gol. Abbiamo un grande livello in fase offensiva”.

