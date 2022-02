Xavi: “Abbiamo dominato contro una squadra che concede pochi gol. Siamo in grande crescita”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria al “Maradona” contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Stiamo migliorando nel nostro gioco, abbiamo sfruttato bene gli spazi. Questo è il modello di gioco che dobbiamo imporre, era quello che cercavamo e l’abbiamo ottenuto. I giocatori e i tifosi meritano questa vittoria, sono soddisfatti ma restiamo umili, la strada è ancora lunga”.

Sul Napoli: “È una vittoria che ci lasci fiduciosi. Abbiamo dominato per 90′ e da quando ci sono io è la prima volta che succede. Abbiamo giocato contro un avversario che solitamente subisce pochi gol, che per me è una squadra da Champions e che è candidata a vincere lo Scudetto in Italia e fare 4 gol nel loro stadio non era facile. Siamo soddisfatti”.



Su Piqué e Busquets: “Loro si stanno allenando molto bene, è normale che le aspettative sono alte perchè siamo il Barcellona. Ho visto questi ragazzi lavorare molto bene, ma dobbiamo essere umili perchè non abbiamo vinto ancora nulla”.

Dove può arrivare il Barcellona: “Abbiamo fatto una buona gara ma dobbiamo continuare a lavorare con umiltà. Siamo passati agli ottavi, vogliamo vincere, ma dobbiamo essere umili”.



Sulla crescita di Frenkie de Jong: “È molto umile, questo lo aiuta. Sa leggere bene le situazioni e trovare sempre l’uomo libero quando porta palla”.

Foto: Twitter Barcellona