Xaud (pres. Brasile): “Ad Ancelotti ho chiesto di portarci il sesto Mondiale. Neymar? Sua decisione al 100%”

21/05/2026 | 23:07:57

Samir Xaud, presidente della Federcalcio del Brasile, ha parlato a Maceio, sulle aspettative per il Mondiale.

Le sue parole: “Lo staff tecnico, guidato da Ancelotti, ha il 100% di autonomia nella scelta dei giocatori. L’unica cosa che gli ho chiesto è stata di essere campioni, di portare a casa il sesto titolo. Abbiamo fornito tutta la struttura necessaria. Tutto ciò che lo staff tecnico ha richiesto, lo abbiamo assecondato. Credo che Ancelotti, con tutta la capacità tecnica che possiede, lascerà un’eredità positiva per il calcio brasiliano e, senza dubbio, ci porterà questo sesto titolo. Per quanto riguarda Neymar, credo che questo spetti ugualmente allo staff tecnico. Sono loro che lo seguono più da vicino. Ciò che speriamo è che tutti i 26 atleti siano pronti per rappresentare la nazionale brasiliana ai Mondiali”.

Foto: Instagram Brasile