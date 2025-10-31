Xabi Alonso: “Vinicius? Nessun caso, tutto risolto, è un ragazzo intelligente”

31/10/2025 | 13:30:46

Il tecnico del Real Madrid, Xabi Alonso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valencia, affrontando diversi temi tra campo, gestione del gruppo e situazioni recenti di squadra. Ovviamente si è parlato del caso Vinicius Jr.: “Vinicius è concentrato su ciò che conta, tutti vogliono essere in campo. Nessuna ripercussione o punizione, il tema è chiuso dal mercoledì. Ha parlato con sincerità, è stato impeccabile”.

Alonso ha chiarito che la gestione del giocatore è stata fatta pensando al bene del gruppo e alla sicurezza tattica. Sulla gestione di Endrick, che non ha ancora giocato: “Avrei voluto schierarlo diverse volte, si sta allenando bene ma bisogna creare le condizioni giuste. Ci saranno occasioni”. Riguardo all’infortunio di Carvajal: “Ha giocato 20 minuti e ha fatto bene. Lunedì abbiamo avuto la sorpresa della chiamata del medico: lo perderemo per circa sette-otto settimane. Lo aspettiamo”.

Sulla fatica di Mbappé: “Mi preoccupa sempre non sovraccaricare i giocatori. Fino ad ora è stato gestito bene, ma monitoreremo la situazione”.

Poi ha parlato anche della vittoria nel Clásico: “Abbiamo mostrato solidità, anticipando le situazioni. La vittoria è stata importante per la fiducia, ma ora dobbiamo concentrarci sul Valencia e non abbassare la concentrazione”.

Foto: X Real Madrid