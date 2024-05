Xabi Alonso: “Vincere un titolo da imbattuti è straordinario. Ora l’Atalanta. Andremo a tutto gas”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la conclusione della stagione in Bundesliga, con la vttoria del titolo da imbattuti.

Queste le sue parole: “Ho bravi giocatori è stato un ottimo allenamento. Ho una squadra eccezionale qui. Abbiamo avuto una bella atmosfera ogni giorno. Sono molto grato di poter lavorare con ragazzi del genere. Oggi festeggeremo, ma al più tardi fino a lunedì. Mercoledì andremo a tutto gas! Abbiamo un piano chiaro. Tutto era sicuro con i tifosi al nostro fianco, so ancora saltare bene (ride ndr). Non sono solo i giocatori, ma anche le loro famiglie, i tifosi: siamo tutti uniti. Abbiamo meritato tantissimo questo titolo, siamo rimasti imbattuti. È una gioia enorme per noi”.

Foto: Instagram Bayer Leverkusen