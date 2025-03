Xabi Alonso: “Situazione complicata, ma dobbiamo crederci. Vinsi una finale perdendo 3-0…”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato a Sky Sports.de in vista della sfida contro il Bayern Monaco.

Queste le sue parole: “Tutti quelli che saranno in questo stadio dovranno crederci, noi per primi. È il primo passo per provare a fare qualcosa di storico. Più sarà difficile, più sarà grande e si potrà ricordare l’impresa. È una situazione molto complicata, però dobbiamo provarci”.

L’ex centrocampista del Liverpool ha poi ricordato le varie imprese avvenute durante le notti europee: “Abbiamo parlato molto dell’aspetto emozionale, perché la Champions ti dà questi momenti, un po’ emozionanti, un po’ epici. Non solo per la nostra rimonta col Liverpool, ma anche quella del Liverpool contro il Barcellona, della Roma contro il Barcellona, del Barcellona contro il Paris Saint-Germain. Queste cose succedono perché non dovrebbe succedere qualcosa di miracoloso anche qui?”.

Foto: sito Bayer Leverkusen