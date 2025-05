Xabi Alonso si presenta al Real: “Inizia una nuova era, senza Ancelotti non sarei qui”

26/05/2025 | 13:37:15

Il nuovo allenatore del Real Madrid Xabi Alonso si è presentato in conferenza stampa: “Senza dubbio, per me questo è un giorno molto speciale, un giorno che segnerò sul calendario per tutta la vita. Sono davvero felice di essere qui, in quello che considero casa mia. Il legame con il Real Madrid non è mai venuto meno e, da quando sono entrato a Valdebebas un’ora e mezza fa, quella sensazione è rinata in me. Ho la sensazione che questo sia l’inizio di una nuova era. Florentino, ti ringrazio sinceramente per la tua fiducia. Credo che i tifosi del Real Madrid siano entusiasti di intraprendere questa nuova fase, di crescere e di rendere la storia di questo club ancora più grande. Un grazie speciale va anche alla mia famiglia, che è sempre al mio fianco”. Su Ancelotti: “Carlo è stato il mio allenatore, una persona fantastica con una grande influenza. Senza la sua guida probabilmente non sarei qui. Prendo il suo posto e porto avanti la sua eredità con grande onore e orgoglio”. Sugli obiettivi: “Vogliamo che la gente venga allo stadio per divertirsi. Se riusciamo ad accendere questa passione, avremo una forza inarrestabile. Siamo certi di poter realizzare grandi cose”.

FOTO: Instagram Real Madrid