Xabi Alonso: “Sarà speciale ritrovare Mourinho, è legato al Real Madrid. Vinicius è importante come gli altri giocatori”

19/09/2025 | 19:10:17

Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Espanyol: “Tutti sono su questa barca e devono remare nella stessa direzione. Valverde? Sarebbe ideale che non giochi come terzino destro, ma nel calcio non si può mai garantire nulla. La sua posizione naturale è a centrocampo e lì deve contribuire. Vinicius è importante, ma lo sono anche Jude, Fede, Aurélien, Dean e Arda. Voglio che tutti si sentano importanti. Mourinho? Sarà speciale per lui, ha avuto tre anni intensi qui e prova grande affetto per il club. L’espulsione di Huijsen? “Se si accerta un errore, dovrebbe avere conseguenze, ma sembra non sia stato così”.

Foto Instagram Real Madrid