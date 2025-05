Xabi Alonso saluta il Bayer: “Avrò sempre un debito di gratitudine verso questo club”

10/05/2025 | 10:15:12

Xabi Alonso e il Bayer Leverkusen si saluteranno a fine stagione. Il tecnico spagnolo, che aveva portato il Bayer sul tetto di Germania l’anno scorso, lascia. Il suo futuro sarà al Real Madrid.

Al sito ufficiale del club, il pensiero di Xabi Alonso: “Ho un enorme debito di gratitudine nei confronti del Bayer 04 Leverkusen, dei miei giocatori e dello staff, di tutti i dipendenti del club e, non ultimi, dei fantastici tifosi. Il nostro successo è stato il risultato di uno straordinario lavoro di squadra”, ha sottolineato l’ex centrocampista. “Questo club, che ha riposto in me una fiducia straordinaria, meritava davvero di vincere il campionato tedesco per la prima volta. I miei ringraziamenti e il mio affetto vanno a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo trionfo, compresa la vittoria della Coppa a Berlino. Il Bayer 04 è pronto per il futuro. Il percorso positivo continuerà e lo seguirò con interesse”.

Foto: sito Bayer