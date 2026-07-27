Xabi Alonso: “Rogers ottimo acquisto, non c’erano opzioni migliori di lui”

27/07/2026 | 11:04:09

Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa dell’acquisto di Morgan Rogers: “È sicuramente un ottimo acquisto. In quel ruolo avevamo bisogno di un giocatore chiave e non c’erano molte opzioni migliori di Morgan Rogers. Il suo arrivo è molto importante per tutti e per i giocatori che sono già qui. Una delle sue migliori qualità è la versatilità. Gioca vicino alla punta, vicino al nostro numero 10, ma ha giocato anche sulla fascia destra, anche se è più abituato a partire da sinistra. Quando abbiamo iniziato le trattative, volevamo costruire una squadra competitiva e hai bisogno di giocatori che possano avere un impatto quasi immediato. Sono certo che Morgan non avrà bisogno di molto tempo per adattarsi al club, al sistema e ai suoi compagni. Il nostro obiettivo era quello di ingaggiare un giocatore di alto livello: Morgan è uno di questi”.

foto x chelsea