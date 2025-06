Xabi Alonso rivoluziona il Real Madrid: pronto il 3-5-2 per sfidare la Juventus

30/06/2025 | 09:48:25

Dalla Spagna arriva una notizia importante per i tifosi del Real Madrid: secondo Mundo Deportivo, Xabi Alonso sarebbe pronto a rilanciare il suo Real con un cambio tattico deciso in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro la Juventus. L’allenatore spagnolo vuole affidarsi al 3-5-2, un modulo che ha già sperimentato con successo nell’ultima partita contro il RB Salzburg. Questo nuovo assetto ha dato al Madrid un volto più aggressivo, verticale e dominante, soprattutto rispetto alle prestazioni meno convincenti viste nelle sfide contro Pachuca e Al-Hilal. La squadra è apparsa più compatta e concentrata, soprattutto in fase difensiva, un aspetto che Alonso intende rafforzare proprio grazie alla presenza di elementi chiave come Rüdiger, rientrante dopo un infortunio al ginocchio, e Tchouaméni, utilizzato come terzo centrale e regista arretrato. Resta però da valutare la condizione di Kylian Mbappé, ancora fermo al palo in questo Mondiale per Club e reduce da qualche problema fisico. Il francese non è ancora al 100%, e questo potrebbe influire sulle scelte di Alonso nel reparto offensivo, dove Vinicius appare invece in grande forma.

Foto: Instagram Xabi Alonso