Xabi Alonso: “Palestra ha le qualità ideali per il calcio moderno”

13/07/2026 | 18:54:00

Conferenza in casa Chelsea per l’allenatore Xabi Alonso che ha risposto anche a una domanda su Marco Palestra, esterno italiano che il Chelsea ha soffiato all’Inter.

Le sue parole: “Palestra possiede molte grandi qualità per il calcio moderno. Può giocare in una difesa a quattro o a cinque, sulla fascia sinistra. Dobbiamo continuare a lavorare con lui per aiutarlo ad adattarsi alla Premier League. Ha una mentalità fantastica in termini di competitività e fame di successo”.

Foto: sito Chelsea