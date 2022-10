Xabi Alonso non ha risolto i problemi del Bayer, Demirbay: “Siamo nella m***a”

L’effetto positivo dell’approdo di Xabi Alonso sulla panchina del Bayer Leverkusen non è durato troppo a lungo. Una settimana dopo la vittoria per 4-0 nella gara d’esordio contro lo Schalke 04, le Aspirine hanno rimediato due sconfitte: in Champions per mano del Porto per 0-3 e, in Bundesliga, per mano dell’Eintracht Francoforte per 5-1. Il terzultimo posto in classifica preoccupa anche i giocatori, tanto che KarimDemirbay, dopo l’ultima sconfitta ha dichiarato: “Siamo nella m***a”.

Foto: Instagram Xabi Alonso