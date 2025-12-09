Xabi Alonso: “Momento complicato, siamo tutti sulla stessa barca”. Sulla sfida al City…

09/12/2025 | 13:30:50

Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, ha parlato in una intervista ad AS prima della sfida contro il Manchester City in Champions League.

Queste le sue parole: “Siamo pronti ad affrontare quello che ci aspetta. Tutti credono che possiamo vincere domani. Dobbiamo giocare con ritmo e intensità, nel calcio tutto può cambiare molto velocemente. Siamo tutti sulla stessa barca. Come allenatore del Real Madrid, sei preparato a ogni tipo di situazione. Mi concentro sul campo, sul match di domani, è ciò che posso controllare”.

Foto: sito Real Madrid