Xabi Alonso: “Mi congratulo con Kylian per la Scarpa d’Oro. Saremo al suo fianco per sostenerlo e incoraggiarlo a continuare così”

31/10/2025 | 16:47:12

Il tecnico del Real Madrid, Xabi Alonso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valencia. Queste le sue parole su Mbappé e la scarpa d’oro:

“Kylian ha segnato gol, li ha segnati e li segnerà. Affronta il suo ruolo con grande positività. Poi la squadra deve aiutarlo a creare occasioni da gol. Mi congratulo con Kylian per la Scarpa d’Oro. Saremo al suo fianco per sostenerlo dopo il suo grande lavoro e incoraggiarlo a continuare così.”

Foto: Instagram Xabi Alonso