Xabi Alonso: “Mi aspetto un’Atalanta che attaccherà in modo aggressivo”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky pochi minuti prima della finale di Europa League. “È una finale diversa perché non sono in campo ma in panchina. L’avvicinamento e il ruolo saranno diversi per me. Abbiamo una buona panchina per avere un buon impatto nel secondo tempo se sarà necessario. Ci aspettiamo un’Atalanta che attaccherà in modo aggressivo. Koopmeiners al posto di Pasalic? Cambierà poco, di sicuro saranno molto pericolosi”.

Foto: Instagram Xabi Alonso