Xabi Alonso: “Mbappé come Cristiano Ronaldo? Ha qualcosa di lui”

06/12/2025 | 16:16:29

Il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia: “Kylian è sulla strada per entrare nella storia del Real Madrid, come ha fatto Cristian. È lì che vedo delle somiglianze… Cristiano è Cristiano e Mbappe è Mbappe. Ci sono entrambi. Sono entrambi eccezionali. Siamo molto fortunati ad avere Kylian e dobbiamo approfittarne. Nella vita quotidiana è molto piacevole lavorare con lui; il suo desiderio di influenzare gli altri, il suo atteggiamento contagioso, è qualcosa che condivide con Cristiano” ha detto l’allenatore dei Blancos scomodando il paragone con CR7.

foto sito real