Xabi Alonso: “Mbappé? Ci sarà nel secondo tempo. Anche solo per qualche minuto”

01/07/2025 | 20:50:05

Il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro la Juventus valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, soffermandosi su Mbappe: “Ci sarà sicuramente, giocherà nel secondo tempo. Anche solo per qualche minuto: parleremo e decideremo insieme”.