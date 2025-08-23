Xabi Alonso: “Mbappé ha tutto il mio supporto. Il Barcellona non mi preoccupa”

23/08/2025 | 13:55:47

Il Real Madrid sfiderà domani il Real Oviedo nel match valido per la 2ª giornata de LaLiga. Il tecnico dei blancos, Xabi Alonso, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Vinicius? Lo vedo bene. Siamo all’inizio della stagione, tutti hanno voglia di fare bene e mostrano una buona predisposizione. Questo è fondamentale”. Sul Barcellona: “Non mi preoccupa. Mi interessa il nostro livello e come stiamo. Ogni settimana possiamo migliorare e crescere come squadra” Su Mbappé: “Cercherò di aiutarlo e di far sì che anche lui contribuisca a far vincere la squadra. È parte integrante del gruppo e più i pezzi si incastrano bene, più sarà fondamentale per giocare come squadra durante la stagione”.

Foto: Instagram Real Madrid