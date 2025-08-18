Xabi Alonso in conferenza: “Il debutto è sempre importante”. Poi il commento su Mastantuono

18/08/2025 | 13:35:57

Il Real Madrid sfiderà domani l’Osasuna nel match valido per la prima giornata de LaLiga. Il tecnico dei blancos, Xabi Alonso, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Siamo tutti curiosi ed entusiasti. Vogliamo calcare subito il Bernabeu. Il debutto è sempre importante”. Su Mastantuono: “La sua personalità mi ha sorpreso. Non ha paura. È molto maturo. Si integrerà presto”.

Foto: sito Real Madrid