Xabi Alonso: “Mastantuono ama il gioco di squadra. Dimostra già tanta esperienza”

23/08/2025 | 13:35:19

Il Real Madrid sfiderà domani il Real Oviedo nel match valido per la 2ª giornata de LaLiga. Il tecnico dei blancos, Xabi Alonso, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Mastantuono è un giocatore che ama il gioco di squadra, non solo le giocate individuali, preferisce connettersi con i compagni durante le azioni. Lo vedo bene, ha un buon rapporto con i compagni e sembra avere più esperienza di quella che ha realmente. È sorridente”.

Foto: sito Real Madrid

