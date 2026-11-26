Xabi Alonso: “L’intervista non autorizzata di Fofana? Abbiamo affrontato la questione con lui. Si è scusato e ha detto che non si ripeterà”

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26/11/2026 | 17:15:29

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