Xabi Alonso: “L’intervista non autorizzata di Fofana? Abbiamo affrontato la questione con lui. Si è scusato e ha detto che non si ripeterà”
26/11/2026 | 17:15:29
Il tecnico del Chelsea, Xabi Alonso, ha parlato dell’intervista non autorizzata rilasciata da Wesley Fofana. Queste le sue parole:
“Abbiamo affrontato la questione con lui. È stato un episodio spiacevole. Si è scusato. Sa che non era giusto il momento, né il contenuto. Siamo qui per prendere la cosa sul serio. Ha detto che non si ripeterà. Non vogliamo questo genere di cose e non si ripeteranno”.
Foto: X Chelsea